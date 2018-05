Esta noche vuelve Lanata con una fuerte investigación contra Macri

A las 22, el periodista dará comienzo a la séptima temporada del programa, con un monólogo en el que el tema más fuerte será una denuncia a un ministro. "Siempre lo escribo el día anterior. Y en este caso va a haber una especie de toma de posición respecto al Gobierno, y será más bien una crítica porque es un poco lo que está sintiendo la gente", anticipó.

Lanata presentará una investigación sobre un ministro de la mesa chica del gobierno de Macri. Según adelantó el periodista en su programa de Radio Mitre, "es un tipo que cuando le preguntaron algo para saber si seguía teniendo un rol en los negocios, dijo ’¡De ninguna manera!’. Y es completamente mentira. Tenemos los papeles que lo demuestran".

"Después de que dije eso al aire, llamaron todos los demás. Evidentemente todos tienen algo que ocultar. Y el tipo del que vamos a hablar también llamó. Fue muy gracioso", añadió Lanata.

A los 57 años, fiel a su estilo, Jorge Lanata no se guarda nada. Va a los bifes. Fuck you. “Con la baja del encendido, lo único que parece funcionar en la televisión es el evento. Y nosotros, que ya vamos por la séptima temporada, no perdimos eso. Se espera nuestro programa como si fuera un evento”, comenta.

-¿Como si fuera la entrega de los Martín Fierro?

-Sí, o un partido de fútbol o el final de una novela. Como si fuera algo que genera mucha expectativa y no se sabe cómo va a terminar. El público nos mira porque quiere saber qué vamos a decir, a quién vamos a denunciar... También, hay algunos que quieren confirmar su prejuicio: ‘Del Gobierno no van a hablar’, dicen. Justamente, una de las notas fuertes de este domingo es sobre el Gobierno.

-¿Se puede adelantar algo?

-Vamos a analizar por qué el Gobierno manejó mal el asunto de los Ceos. Y dónde hay verdaderos conflictos de intereses.

“Para otra nota”, sigue Lanata, mientras fuma con fruición cigarrillos Parliament, “mandamos a una persona a Bosnia y otra a Israel para ver cómo son los planes monetarios del Fondo. En un lugar, funcionaron. Y en el otro, no”.

-¿Sigue “The House of Grieta”?

-No, ahora vamos a hacer otro sketch, El Newman. Se va a tratar de dos colegios unidos por un patio. Los de Cambiemos van a ir al Newman Escool. Y los k, los setentistas, al Hombre Nuevo. Los preceptores van a ser Hebe de Bonafini y Baradel.

En esta habitación coqueta, señorial, con varios cuadros colgados en las paredes, a Lanata lo acompaña un bulldog francés que camina con una pachorra colosal. “Se llama Salsa”, explica su dueño.

-¿Qué tan pendiente vas a estar del rating?

-Yo laburo en una selva en la que todos hablan del rating. Pero no laburo con “cucaracha”: nadie me habla al oído... En los últimos dos años, la televisión de aire bajó diez puntos de rating. Un programa como el que hicimos con Fariña (Leonardo), en el que medimos 32 puntos, es irrepetible. Si promediamos los 15 puntos, como el año pasado, ya es un delirio.

-¿Para “Periodismo para todos” es más fácil competir con Marley que con Susana?

-No sé. Va a haber días en los que ganemos nosotros y otros en los que ganen ellos. ¡Y está todo bien! En el 2016, Susana nos ganó más veces. Y el año pasado, ganamos más veces nosotros. A nosotros nos comparan con programas de entretenimientos. Es un delirio que compitamos con un grupo de culos que van viajando... Aún así, a veces les ganamos. Si se trata de programas periodísticos, somos lo más visto, lejos. Pero la verdad es que no me jode competir. De la televisión me joden otras cosas.

-¿Por ejemplo?

-Que nunca hay tiempo. Los documentales se hacen a otro ritmo. Ahora estoy trabajando en dos...

-¿Cómo van a ser?

-Hice un programa especial con Woody Allen. Se va a pasar por El Trece, un miércoles, en algunas semanas. Viajé a Nueva York para entrevistarlo. Le pregunté a un amigo de Woody cuál era la película que más le había gustado al director. Y me dijo: “Ladrón de bicicletas”, de Vittorio De Sica. Entonces, conseguimos un microcine y volvimos a ver la película junto a Woody. Estuvo muy bueno.

-¿Y el otro programa especial de qué se trata?

-Va a ser un ciclo. Se va a llamar Los Malditos. Andrés Calamaro ya escribió un tema para la cortina. En julio o agosto, también los miércoles, va a tratar sobre gente muy querida y muy odiada a la vez: el Che, Chávez (Hugo), Diego y Neustadt.

-¿Y el proyecto de la página web que ibas a armar desde Miami?

-Se cayó porque no conseguí la guita para armarlo.

-Igual, trabajo no te falta: la radio, la tele, la columna en Clarín, los programas especiales...

-Sí, y también manejo un taxi en Provincia, así puedo cobrar la vuelta... (se ríe con ganas).

-¿Antonio Gasalla quería hacer un programa en El Trece en tu mismo horario?

-Me hubiera encantado hacer el pase con Gasalla... Pero no sé cuál fue el problema, si él quería competir directamente con Susana...

-¿Vas a seguir cerrando tu programa con una muestra de pinturas?

-Sí. Después del trasplante (en 2015 recibió un riñón), me puse a estudiar mucho sobre plástica... Lo que yo hago siempre tuvo que ver con la forma: el mono de Página 12, la escenografía de mis programas... Si se te ocurre el contenido, se te ocurre la forma. Y cuando salí del trasplante, sentí que necesitaba belleza.

-¿Cómo fue eso?

-Es difícil de explicar. Ahora se está por estrenar una película, Animal, protagonizada por Francella, que toca el tema del trasplante, de estar en diálisis y no poder salir de esa locura. Yo, después del trasplante, sentí una necesidad de belleza en estado puro. Y vi que era inagotable. Por eso también llevo los cuadros a mi programa. Además, es la posibilidad de que un Pettoruti sea visto por tres millones de personas. Este año voy a sumar esculturas de Enio Iommi, el mejor escultor de la Argentina, de su hermano, Claudio Girola...

-¿Tenés pensado dedicarle algún espacio al Mundial de Rusia?

-El fútbol es un negocio increíblemente cínico, no me creo el verso de la pasión... Al Mundial le voy a dedicar un espacio en la radio. Después de cada partido de la Selección, vamos a hacer una especie de Tribuna caliente. Un rato. Y listo. No puedo creer que un país se planifique “antes y después del Mundial”.

-¿Qué te pareció que Aptra dejara a Mirtha Legrand fuera de las nominaciones para los Martín Fierro?

-Yo tengo 22 Martín Fierro. Y el de Oro. Una vez que ganás el Martín Fierro de Oro, no te tienen que nominar más. Es como cuando te recibís: te recibís una sola vez. El que gana el Oro debe salir de la competencia. Que se lo den a otros, a los más chicos. Si no, se arman ternas ridículas. La ponen a Mirtha a competir con una chica que conduce dos horas a la tarde... Además, si no te nominan, te evitás ir a una cena aburridísima. Si quieren sumar audiencia, que lleven a Mirtha y le paguen, que lleven a Susana y le paguen. Yo, igual, no iría.

-¿Qué es lo que define que vayas o no a la entrega de los Martín Fierro?

-La culpa que me da cuando me empiezan a romper las pelotas y me dicen: “Tenés que ir, tenés que ir...”. A veces me convencen y a veces no. No podés fumar, estás con gente que no te interesa, los periodistas te preguntan de dónde sacaste la ropa... ¡De mi ropero, boludo! ¿De dónde la voy a sacar? Yo no uso canje. Es toda una situación gansa.

La relación con el FMI

“El problema sigue siendo que gastamos más de lo que ganamos”, analiza Lanata cuando se le pregunta sobre el nuevo vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y profundiza: “El tema del Fondo lo planteamos de una manera muy enferma. Yo no creo que el Fondo sea Annie La Huerfanita ni mucho menos... Ahora, los tipos nos prestan plata y nosotros nos quejamos. Es como si yo voy por la calle y me cruzo con un borracho que me pide 10.000 pesos. Se los presto. Pero al mes lo llamo para preguntarle si sigue tomando... Desde el empréstito Baring Brothers, en 1822, pedimos plata y la gastamos en cualquier cosa. ¡Y después tardamos 50 años en pagar la deuda! Si yo fuera de un banco extranjero y viniera a pedirme plata un argentino, no le daría. Le diría: ‘Usted tiene 300.000 millones de dólares en el exterior... De ese total, ponga 50.000 millones y después hablamos...’. De este quilombo, el Gobierno no va a salir solo. Tienen que ponerse de acuerdo todos los sectores y hacer un ajuste consensuado, que pongan más los que más tienen y que pongan menos los que menos tienen...”.

-¿Macri puede lograrlo?

-Macri no sabe cómo lograrlo. No es un líder político, es un empresario. Desaprovechó circunstancias que le hubieran servido... Vidal (María Eugenia) es más política que Macri.

-¿Y qué papel juega Vidal en todo esto?

-Ya está arrastrando el ala caída de Macri. El Gobierno va a tratar de ir a una reelección. Yo no estoy de acuerdo con las reelecciones. En ningún caso. Nunca funcionó. Todos, en el segundo Gobierno, volcaron. Hay que entender que la política es un servicio público, en el que se trabaja para los demás. Y que si te dedicás a la política vas a ganar menos que en la actividad privada. Acá, nadie trabajó en la vida real. Nadie tuvo que pagar 50 sueldos. Nunca. En el 2019, Macri podría ganar por poco, pero de acá a la elección puede aparecer otro candidato.

-¿Cómo ves el futuro de Cristina?

-Hay un kirchnerismo residual, pero Cristina es volver 20 años para atrás. Peronismo nuevo es otra cosa, pero no son tipos con carisma: Urtubey, Uñac, Massa si volviera a resucitar...