No descartan ascensos por mérito deportivo al Federal “A” y B Nacional

Tras idas y vueltas, Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal y Secretario Ejecutivo de A.F.A, indicó que la restructuración en el fútbol de ascenso sigue su curso y dejó abierta la posibilidad de sumar equipos al Federal “A” y Nacional “B” por mérito deportivo a partir del 2019.

En ese sentido, señaló que si bien no está prevista una reunión para evaluar el tema debido a la proximidad del mundial, esto no significa que no se pueda seguir trabajando y que en una reunión posterior se lo apruebe. “Lo que es cierto es que la actual B Nacional es inviable”, indicó.

Toviggino explicó que se trata de un cambio profundo que se podrá observar cuando los torneos clasificatorios anuales de cada liga se jueguen íntegramente. “Ahí se tomará conciencia de lo bueno que va a resultar para nuestro fútbol del interior y sobre todo para las ligas deportivamente e institucionalmente”, dijo.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de sumar equipos al Federal A y la B Nacional aunque aclaró que no será por invitación sino por una cuestión deportiva. “Serán los mejores clasificados en el último torneo”, expresó.

Lo cierto es que los clubes tendrán que esperar a que finalice la Copa del Mundo para conocer el destino de cada categoría.