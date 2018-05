Asegura que por culpa de su ex vive en la calle: tiene HIV y su salud peligra

Gómez, contó a InformaeSalta que hace 8 años se separó de su ex mujer con la que tiene 5 hijos de 26, 19, 18,13 y 10 años, pero continuaron viviendo bajo el mismo techo en un propiedad de su madre. Un día por un reclamo a su hijo mayor, sobre el gasto de un dinero en bebidas alcohólicas desató esta situación en donde su ex mujer y el hijo lo habrían maltratado y luego ambos se fueron a denunciarlo.

En vista de ello, la Jueza Noemí Valdez y el Juez Sotelo, ordenaron una medida cautelar y tuvo que dejar la vivienda que es propiedad de su madre de 74 años, la cual aún vive ahí, en otro sector y según supo es presa de maltratos e insultos que la llevaron a estar internada por una afección cardíaca.







Denuncia que la Jueza no investigó nada ya que no tiene ningún hecho de violencia hacia su ex mujer ni a su familia. Además la responsabiliza de lo que le pueda pasar tanto a él como a su madre debido a su condición de salud. “El problema surgió porque yo al chango mío le doy 700 pesos para que se compre zapatillas y pantalón y se fue y le encontré 3 cajas de vino y de vodka, que las saque delante del policía del 911, por eso digo que la Jueza no investigó nada ni el fiscal", dijo.

Además agregó que su hijo, por represaría, al otro día lo agredió y lo denunció junto a su mamá de violento. "Ahí no más aprovechó ella de sacarme del medio, quieren quedarse con la casa” explicó.

Actualmente Isidoro asegura que vive en pésimas condiciones en un departamento abandonado en zona Sur en donde no tiene ningún servicio y con su estado de salud debe bañarse con agua fría. Además, con su pensión embargada debió salir en su moto a trabajar como cadete para subsistir.

Pide la justicia que se lo escuche, ya que supuestamente la Jueza le habría dicho que si él cumplimentaba con tratamientos y presentaba ciertos informes su situación cambiaría y podría volver a su vivienda y que su señora, a través del Estado pueda conseguir una vivienda.