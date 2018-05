Nena fue raptada y abandonada en unos cañaverales en Orán

Según informó La Diez Orán, a las 20 horas del domingo, la menor se encontraba jugando en la vereda de su casa en Barrio Campo Chico con sus primos y en un momento los primos ingresaron corriendo a la vivienda manifestando que un hombre se había llevado a la nena en una motocicleta 110 cc por calle Diego Calvisi con sentido hacia el Oeste y que había girado por avenida Los Constituyentes.

Según el relato de la propia menor a su madre “El hombre se acercó y me llamó, me pregunto mi nombre, me dijo ¿querés un regalo grande?, yo le dije si, bueno subí vamos ya te lo voy a dar. Me subí a la parte de atrás de la moto, después me decía vamos a ir al complejo, me llevó hasta un lugar donde había yuyos altos y estaba oscuro, y luego se fue, no me dio mi regalo, cuando me estaba yendo a casa me encontró mi papa” además aseguró que no le hizo nada.

La policía solicita a quien aportar datos que puedan ayudar a identificar al responsable que se comuniquen con el 911, mientras la Brigada de Investigaciones verifica el recorrido del delincuente. La zona no tiene cámaras de seguridad confirmó el funcionario.