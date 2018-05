Urtubey le llevó a Macri un proyecto alternativo para bajar las tarifas de los servicios públicos

"Se planteó la alternativa de reducir el IVA para bajar las tarifas de servicios públicos", aseguró el gobernador Juan Manuel Urtubey durante una improvisada conferencia de prensa en la puerta de la Casa Rosada, tras reunirse durante casi una hora con Mauricio Macri.

"Lo que planteo es que tenemos una propuesta diferente a la que viene de la Cámara de Diputados. Hay que ayudar a que bajen las tarifas", abundó el salteño.

Las palabras del gobernador, pasadas las 18:30 y justo cuando Macri dejaba en el helicóptero presidencial la Casa Rosada, cobran especial relevancia de cara a la reunión de comisión de mañana en el Senado en la que la oposición podría obtener dictamen para el proyecto que retrotrae los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, que tuvo media sanción hace dos semanas en la Cámara baja.







Según el gobernador salteño, el proyecto alternativo que impulsan los mandatarios del PJ propone una reducción del IVA a la mitad en las tarifas, y de unos seis puntos en el caso de las pymes. Si bien Urtubey reconoció que no tenía claro el costo fiscal de la medida -compartida por la Nación y las provincias-, explicó que no hubo una respuesta clara por parte de Macri.

El gobernador confirmó además que ninguno de los gobernadores del PJ invitados a la reunión de comisión de mañana dará el presente en la Cámara alta. Quienes sí lo harán serán los ministros provinciales. "No somos empleados de los senadores", dijeron en el entorno del salteño.

Según la comitiva de Urtubey, la decisión de los gobernadores de no mostrarse mañana en el Senado obedece a una cuestión no solo política, sino también de formas: no quieren quedar pegados a lo que decida el Congreso, en medio de la dura pulseada entre la oposición en el Parlamento y la Casa Rosada por las tarifas. Nadie quiere mostrar todas las cartas.

En esa línea, el proyecto que ahora impulsan los gobernadores es una incógnita. La estrategia del Gobierno pasa desde hace más de una semana por dilatar el tratamiento del proyecto que tuvo media sanción en Diputados.

Durante la reunión con Macri sobrevolaron también las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional y la discusión del Presupuesto 2019, los mismos tópicos de los encuentros que el jefe de Estado mantuvo la semana pasada con otros gobernadores. "Aceptamos el ofrecimiento respecto de trabajar en un gran acuerdo nacional", explicó Urtubey. Y remarcó, en más de una oportunidad, que la variable de ajuste del gasto "no puede ser la obra pública".

Y pidió que tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires, en manos del oficialismo, se hagan cargo de la distribución de energía, como el resto de los distritos del país. Un boceto que en la última semana dio vueltas por algunos de los despachos oficiales.