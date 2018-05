Noelia Marzol usó un vestido hot: ¿dónde quedó la ropa interior?

Noelia Marzol posteó en sus redes una imagen posando en las escalinatas de la Facultad de Derecho luego de un desfile en el que parece se llevó todas las miradas.

Junto a la imagen, Marzol lo acompañó con el siguiente mensaje: “¡Terminó el desfile! (…) Recuerden este modelo porque estoy casi segura q alguien me lo va a copiar”.

Lo que llamó la atención fue la forma del vestido, que obligaba a la modelo a no llevar ropa interior para no cortar con las líneas del diseño. Sus seguidores se lo hicieron notar en los comentarios del posteo: “Te vas a enfermar estando así vestida”, “¡Que fresquito!” y “Pregunto, ¿aunque pareciera a la vista, hay o no bombacha?”.

Ella no brindó respuestas a esta incógnita ni tampoco dijo si llevaba ropa interior y todo era cuestión de una ilusión óptica.



Mirá la foto: