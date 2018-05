La mujer de "Chiquito" Romero puso en duda su lesión

La lesión de Sergio Romero no sólo conmocionó al país futbolero, a tan sólo 23 días del comienzo del mundial, sino que provocó la reacción de su mujer, Eliana Guercio, quien puso en duda la lesión de quien se convirtiera en "héroe" durante la última Copa del Mundo en Brasil.

"Los ineptos dudan, y las consecuencias lamentablemente las pagan los expertos que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados", escribió la modelo en su cuenta de Twitter, arrobando a Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana, donde Guercio se desempeñó durante algún tiempo como panelista.

"La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos", agregó.

"La lesión es una lesión, pero no está roto, en dos semanas estaría jugando. No es para hacer problemas pero las conjeturas son mentirosas, porque no está roto", sentenció, en respuesta a otro usuario. En tanto, en otro mensaje escribió simplemente "Mentiras, mentiras, mentiras", a modo de resumen de una bronca que estalló en forma de tuits.

Mirá la publicación: