Pablo Picotto trae por primera vez a Salta su show de Stand Up “¿Esto es plata?”

¿Qué es el lavado de dinero? ¿Qué es el FMI, la transferencia de recursos, las Lebacs? ¿Qué cosas hacés por plata? ¿En qué gastás tu dinero?: éstas son sólo algunas de las inquietudes con las que llega Pablo Picotto a Salta. El standapero porteño llega a nuestra ciudad con su show “¿Esto es plata?”, el formato que creó a fines del 2015 y que nos acerca a conceptos de economía de manera humorística.

Con más de 68 mil seguidores en Instagram, Picotto comparte en ese medio sus videos donde encarna diferentes personajes, además de sus clásicos posteos bajo el hashtag #EstoEsPlata? Esto le permite llegar a cada destino de su gira, teniendo a sus seguidores como público asegurado.

Para quienes seguimos a Pablo Picotto en las redes, esta es una oportunidad para tenerlo cara a cara; y para quienes aún no lo conocen, es una invitación para conocer una propuesta diferente de humor inteligente. Este jueves 24 de mayo, Picotto llegará a Salta para presentarse por primera vez en una función abierta al público.

En diálogo con InformateSalta, el comediante anticipó el arsenal con el que se presentará en nuestra ciudad:

- ¿Primera vez en Salta, verdad?

Primera vez que me presento en Salta en función abierta al público, he ido varias veces a eventos privados o corporativos y la verdad que me gusta. Es una ciudad extraordinaria y me estaba debiendo esta fecha. Salta es una plaza interesante, hablando con Fede Simonetti, coincidíamos en la buena onda, el público; un público fresco, ávido del género, con ganas de ver cosas nuevas.

- Venís fundamentalmente a desburrarnos sobre economía

Voy a hacer humor, el espectáculo es cómico pero como decís, apuntado a la economía. Cómo funcionan los bancos, cómo funciona nuestra economía que llegado el fin de mes, que vamos al supermercado a buscar opciones más baratas: todo eso es economía. Hablo de la escuela, de los estudios que uno tiene que hacer, de las cosas que a uno lo convencieron que tiene que hacer para ganar plata. Hablando un poco de todo eso encontramos que la vida que llevamos es tan divertida como absurda. La gente lo disfruta mucho.

- En tus videos vas respondiendo conceptos que te consultan tus seguidores, ¿creés que eso sirve como termómetro social para conocer las preocupaciones de la gente?

En esto de hacer mis videos encontré varias cosas. La primera es que hoy la gente me está pidiendo que explique conceptos que coyunturalmente empezamos a escuchar un poco más, por ejemplo qué es el FMI, o las línea de crédito, qué es restricción externa… me piden que explique qué está pasando ahora porque la gente está asustada, eso lo percibo. Por otra parte, también hago el esfuerzo de explicar conceptos complejos, con un poco de humor. Yo no soy economista, o analista económico, soy un aficionado que los estudió todo lo que pudo pero a la vez tratando de ponerle otro tinte. Siento que la gente está mucho más interesada en la economía de lo que pensaba y de lo que vi en otros momentos.

Sin lugar a dudas la gente quiere obtener respuestas. La economía nos quiere meter esa mentira de que la economía es materia de especializados que no podemos comprender, y que, como no podemos comprender, la debemos dejar en otras manos supuestamente más capaces para que lo solucionen. Ahí es donde está la mentira. Todos sabemos algo de economía.

- No es lo mismo trabajar para las redes, que subirse a un escenario haciendo stand up: ¿Qué destrezas ponés en juego en cada caso?

Son dos lenguajes completamente distintos, uno es el lenguaje audiovisual. En el audiovisual, yo intento sintetizar conceptos con humor. En el lenguaje escénico hago un espectáculo de humor, pero que sea un bloque divertido, que la gente no sienta que va a ver un show de economía, que sientan que van a ver stand up. Cuando la gente se ríe asimila de manera más interesante los conocimientos. Mientras nos reímos vamos repasando toda la economía, la vida, las cosas que hacemos por plata y la gente se divierte y se va pensando.

Pablo Picotto hace comedia desde el 2001, aunque sus estudios en artes escénicas son anteriores, desde 1992. Recién a fines del 2015 comenzó a hacer videos referidos a economía, bajo el nombre de “Esto es plata?”. Sumate a su función este jueves 24 de mayo, previa de feriado, a las 22 hs- en Rith Bar (Avda Reyes Católicos 1300)