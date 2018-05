El secuestro de una menor en Salvador Mazza, otra mentira

Se trata del segundo caso en dos días, donde menores de edad inventan secuestros, generando preocupación en su familia, en la comunidad, y un enorme despilfarro recursos estatales (fuerzas policiales, etc), con el fin de zafar de alguna situación.

En este caso, investigadores del Sector 43, trabajaron más de 24 horas en un caso reportado ayer en Salvador Mazza, donde una mujer denunció que su hija de 15 años había sido víctima de secuestro, cuando se dirigía al colegio.

Obviamente una noticia de secuestro de menores, en zona de frontera, impactó en todos lados y generó enorme preocupación.

En su relato, la madre de la menor había denunciado que su hija había salido de su domicilio al establecimiento educativo, y que horas después se presentó en el lugar a realizar un trámite donde toma conocimiento que su hija no había asistido a clases.



Al medio día la menor llegó a su domicilio y manifestó que se había ausentado porque había sido secuestrada por hombres desconocidos, quienes la habrían desmayado colocando un pañuelo en el rostro, para luego llevarla a Campo Duran en una trafic blanca. Entre otras cosas dijo que logró escapar de los captores y una desconocida la habría auxiliado para regresar a su hogar.



Los familiares alarmados radicaron la denuncia. En el proceso investigativo se determinaron contradicciones y hechos que no ocurrieron.



Finalmente la madre de la menor se presentó en la dependencia ampliando la denuncia, informando que su hija confesó que había mentido. No existió el secuestro reportado.



La menor no ingresó al colegio y se fue a Campo Duran con una amiga. La causa continúa a cargo de la Fiscalía Penal Salvador Mazza.