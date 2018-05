Concejal salteña niega ser lesbiana y manda a sus pares mujeres a "atender a sus maridos"

En la ciudad de Rosario de Lerma, a unos 43 km de la Capital salteña, se hizo viral a través de la red social Facebook, una publicación de una de las ediles, justamente la presidente del Concejo Deliberante de ese municipio.

Se trata de Griselda Galleguillos, quien dio a conocer mediante su cuenta en Facebook, y reflejado en el sitio ceibalsalta.com.ar que sus pares mujeres, las cuestionaron por su vida personal, haciendo referencia a la soltería de la joven representante del pueblo.

“No soy Lesbiana, por si están pensando eso”, asegura la edil por los comentarios realizados en plena sesión del Concejo, por sus compañeras. "Me gustan los muchachos... y espero que atiendan a sus maridos", dijo en forma graciosa.

A pesar de la constante lucha en contra de la violencia a las mujeres, y la sanción de la Ley Nº 26.485 – de Protección Integral a las Mujeres – parece que todavía no hay conciencia del respeto que se merecen.











"RIDICULEZ TOTAL!!! Hoy en plena sesión del Concejo, las mujeres concejales cuestionaron mi vida personal..PORQUE NO TENGO NOVIO ??? Les Pregunto a ustedes: es un tema de interés comunitario?Aclaro me gustan los muchachos Rosarinos porque son respetuosos y caballeros (no incluyen sus maridos) besos a las concejales y no se preocupen de mi estado civil!!!! espero que atiendan a sus maridos" publicó la edil.