Se enamoró de la madre de su amiga: es 21 años mayor que él

Daniel llegó a Ojos que no ven con una polémica declaración de amor bajo el brazo. El joven de 18 años se enamoró de Claudia, de 39 y madre de su amiga Kiara. “Siempre me gustaron las mujeres más grandes, me creo maduro”, expuso.

“No es fantasía, es realidad. Me enamoré hace dos años, cuando la conocí en el cumpleaños de mi amiga. Creo que ella estaba haciendo pizzas y cuando la vi dije: ‘Es hermosa’. A partir de ahí, empecé a ir seguido a la casa para verla”, relató el muchacho, quien cursa el tercer año del secundario y sueña con ser futbolista.

A su turno, Claudia contó que es promotora, vendedora y que está trabajando como relacionista pública en un boliche. “Tuve dos matrimonios y hace dos años me separé de mi última pareja. Tengo tres nenas: Mariana, de 20 años, Kiara, de 17, y Tiziana, que va a cumplir dos. Ya soy abuela porque la más grande tiene un hijo de tres”, describió.

En cuanto a las relaciones, manifestó que la edad no es un límite y reveló: “Estuve de novia con un chico diez años menor”.

Cuando llegó el momento de la definición, Clau se olvidó de todas las barreras y le dio un pico. ¡Ganó el amor!