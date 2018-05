La familia del estudiante de geología desistió de la querella en el requerimiento de juicio

Ayer la noticia destacaba el requerimiento a Juicio de el Presidente de la Minera, Mario Luis Castelli y el geólogo a cargo de la expedición Jhon Huaman Canchanya, donde Lucas Salaberría, estudiante de geología perdió la vida durante una expedición en el año 2016.

Hoy la madre de Lucas, en dialogo con FM Aries, se mostró tranquila por el accionar del Fiscal que fue impecable y confirmó que más allá de que desistieron de la querella por una cuestión anímica y económica estarán presentes en el Juicio.

Dijo que el requerimiento a Juicio es una disposición del Fiscal, situación de la que se enteró por el diario. Además, consideró que a partir de ahora la decisión que tome la justicia estará bien.

“Consideramos nosotros como familia, que hemos llegado a una instancia donde ya nos estamos lastimando mucho, tanto mi esposo, que no está bien de salud y mi familia que ya no estamos muy bien. Entonces yo también he llegado a esta decisión, bueno, ya todo lo que pude hacer ya se hizo, de parte de nuestra familia, así que ahora es el accionar pura y exclusivamente de la Justicia”.





La mujer dijo que su intención a partir de la muerte de su hijo, la cual no puede revertir, y en protección a otro de sus hijos que estudia la misma carrera, es sentar precedentes para que a partir de este hecho trágico se tomen recaudos y se hagan las cosas correctamente.

“Sinceramente yo creo que el precedente ya está, o sea que se tienen que venir con cuidado y hacer las cosas bien y nada más. La satisfacción es saber que ya se están tomando los recaudos en la universidad, en la Dirección de Minería, se toman los recaudos, las cosas se están haciendo mejor, así que ya con eso ya me siento satisfecha”.

Consultada por la responsabilidad de la Universidad en el caso de su hijo manifestó que la casa de altos estudios no tiene responsabilidad ya que fueron los alumnos los que decidieron participar y remarcó que ahora igualmente se están teniendo más cuidados y los alumnos reciben un estudio médico previo.