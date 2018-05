No era broma: Morena Rial filtró el audio de Jorge Rial que lo hunde y hace enfurecer a Córdoba

Finalmente, después de deslizar que pondría en conocimiento a todo el mundo en relación con el maltrato que sufrió, Morena Rial cumplió y filtró el audio en donde se escucha a Jorge Rial maltratarla. Y no sólo eso, sino que se expresa de la peor manera en relación con Córdoba y los cordobeses.

Siguen explotando las bombas en plena guerra de Jorge y Morena Rial. Ahora, la adolescente tomó las riendas del enfrentamiento y se encargó de filtrar un audio que deja parado en un lugar muy incómodo al conductor de Intrusos, que además, desde ahora, seguramente lo pensará dos veces antes de visitar Córdoba.

“¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba, donde Morena suele ir y de donde son sus dos últimos novios) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros”, le recrimina el conductor.

“Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer”, agrega..“Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio“, le advierte, aunque luego recula. “No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen”, remarca.