Fue diagnosticada con cáncer y hace seis meses que espera por un tratamiento

Viviana Luque tiene 54 años, no posee obra social y padece mieloma múltiple. Es atendida en el Hospital San Bernardo y aún no le dieron respuestas.

La vida de Viviana Luque y su familia cambió repentinamente en diciembre de 2017, cuando profesionales del Servicio de Hematología del Hospital San Bernardo, la diagnosticaron con mieloma múltiple, un tipo de cáncer. “Desde ese día peleamos por la medicación y aún no tenemos respuestas”, denunció Gabriela, su hija.

En diálogo con InformateSalta contó que no pudieron ni siquiera comenzar el tratamiento. “Los médicos nos explicaron que el mieloma múltiple es una enfermedad tumoral de la médula ósea porque hay unas células degenerativas que están en mayor cantidad de lo aceptado. Si ella no hace el tratamiento puede llegar a necesitar una trasplante, pero hasta ahora no nos dan la medicación”, explicó.





Al no tener obra social el tratamiento fue pedido a Salud de la provincia y ellos “nos mandaron al Ministerio de Salud de la Nación, nadie se quiere hacer cargo, presentamos todos los pedidos y hasta las notificaciones de los médicos en calidad de urgente pero seguimos esperando. El hospital tampoco nos proporcionó la medicación”, añadió.

El avance de la enfermedad es notorio en su calidad de vida, “el aumento desmedido de esas células afecta el desempeño de los huesos, mi mamá tiene 54 años y en poco tiempo comenzó a caminar como una de 90 con muchísima dificultad”, relató.

La familia vive en el barrio El Círculo, el esposo de Viviana es un trabajador independiente y a raíz de eso no tienen seguridad médica privada. “A ella le están dando unas pastillas paliativas de corticoides, pero necesitamos comenzar el tratamiento, no tenemos para pagarlas nosotros. Su salud se desgasta todos los días. Un paciente con cáncer no puede esperar seis meses por una medicación, es jugar con su vida”, finalizó.