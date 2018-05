Virginia Gallardo, fotos hot y confesión: “Hace dos meses que no tengo sexo”

A pesar de estar en un gran momento laboral, trabajando en “Polémica en el Bar“, a Virginia Gallardo se le está dificultando el terreno de las relaciones amorosas. Tras varias idas y vueltas, la modelo se separó de su novio Martín Rojas y está sola.

“Mi corazón está muy bien, no está triste”, explicó. Aunque la rubia sostuvo que estar en pareja le interesa: “Me gusta el estado de novia, y más ahora que viene el frío”, pero remarcó que está centrada en otra cosa por el momento: “No le di la posibilidad a ningún hombre para que me conozca, estoy enfocada en el trabajo”.

En diálogo con El Show del Espectáculo, ciclo radial conducido por Ulises Jaitt, Gallardo se confesó: “Hace dos meses no tengo sexo”. En ese terreno, la rubia siguió revelando detalles de sus gustos en la intimidad: “Me gusta estar abajo, soy vaga. A mí me encanta hacer el amor, tener sexo por tener no me gusta, no lo disfruto. Necesito tener confianza, la manera de acariciar, besar. El tamaño no sé si importa, importa la manera”.

Por otro lado, la modelo habló de la posibilidad de entrar al Bailando: “Si me llaman, es lindo. Siempre es lindo estar ahí. Nunca lo descarto. Te abre puertas. Yo salí de ahí y estoy agradecida”.

Mirá la primera producción hot de Virginia desde que recuperó la soltería: