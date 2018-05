Cambios en el aborto no punible: “Ahora no va a haber restricciones”

Tras la decisión de la provincia de adherir al protocolo de acceso al aborto no punible que fue elaborado por el Gobierno nacional en 2015, María Laura Postiglione, integrante del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en diálogo con InformateSalta, expresó “ahora no va a haber restricciones”.

En la oportunidad, explicó que se eliminó el requisito de la denuncia y la intervención del defensor oficial, como así también el límite las 12 semanas. “En muchos casos estamos hablando de niñas que descubren tarde el embarazo, ahí el protocolo estipula que se debe tener en cuenta el grado de avance que tenga el embarazo, porque no en todos los casos se va a poder obrar de la misma forma”, aseguró.

En ese marco, consideró que el decreto provincial contenía cláusulas que no correspondían. “Es correcto que se haya derogado el decreto pero no terminó ahí el problema, tenemos que trabajar con todos los servicios de salud para que no existan trabas de otra naturaleza, probablemente se sigan buscando trabas y eso es lo que hay que evitar”, expresó.







En vista de ello, señaló que en caso de embarazo producto de violación, lo que tienen que hacer es acudir a un servicio de salud, y ahí los profesionales simplemente cerciorarse que la víctima está en condiciones de tomar la decisión, con la salvedad que en caso de tratarse de una niña debe ir acompañada de sus padres o tutores.

Sin embargo, aclaró que el Código civil y comercial tiene una concepción más amplia de la capacidad civil de las adolescentes. “Hay que tener en cuenta el grado de madurez, hay una idea de capacidad progresiva de las adolescentes y acá si deberían tomar en cuenta la decisión”, dijo.

Por último, recordó que lo que estipula el protocolo nacional es como va a actuar el personal médico. “Es algo de carácter operativo al interior del servicio de salud”, finalizó.