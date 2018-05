Tedeum: Salta conmemora un nuevo aniversario del 25 de Mayo

En el Tedeum en la Catedral Basílica, Monseñor Carnello habló del aborto no punible y los cambios en Salta. Los actos continuarán en San Lorenzo.

Las actividades en esta jornada patria arrancaron a las 9 con el tradicional Tedeum, en la Catedral Basílica de la ciudad de Salta. Luego de finalizada la ceremonia, el gobernador Juan Manuel Urtubey y demás autoridades se trasladarán a San Lorenzo. En esa localidad la agenda dará inicio con entonación del Himno Nacional y el izamiento de banderas.

Durante su mensaje, monseñor Mario Cargnello se refirió al Gobierno por haber quitadolas restricciones vigentes en la provincia para los abortos no punibles. "La Iglesia no ignora la dolorosa situación de las mujeres, en estado de vulnerabilidad”. El arzobispo de Salta agregó: “A todos nos interesa que la mujer no muera a causa de los abortos clandestinos”.

Cargnello: “Advertimos de las responsabilidades compartidas, muchas veces por las familias o los amigos que no acompañan o por el varón que se desentiende del embarazo de su compañera, grava la responsabilidad de los legisladores, administradores de empresas sanitarias abortistas responsables del menosprecio de la maternidad, del descuido de políticas familiares”.





A continuación, Urtubey hará entrega a Ernesto Gonza, intendente Municipal de San Lorenzo, la copia del Decreto por el cual se declara a la mencionada ciudad Capital de la Provincia por un día.

Por último, se llevará a cabo el desfile cívico y militar que al terminar dará por finalizado el acto aqui.

Lee el Tedeum aquí.

