Manuel necesita ayuda para ir al Garrahan

Manuel juega con el martillo rojo del Chapulín hasta que escucha: "Vamos a la salita". Sus ojos negros y luminosos se abrieron y corrió rápido al lado de su papá para saber si allí había médicos. El susto se le pasó cuando le aclararon que la salita era un espacio destinado a las entrevistas, y sin médicos.

Con 7 años, Manuel tiene contacto con los médicos casi a diario. Este pequeño salteño sufre de melanodermia congénita gigante y es el único caso en Salta. Tanto así que solo cuenta con un pediatra que sigue su caso y que no dudo en derivarlo al hospital Garrahan cuando su cuadro se complicó. A simple vista Manuel no tiene nada, pero bajo la remera crece un cuasi lunar gigante que cubre su cráneo, estómago, pecho, espalda y parte de una pierna. Esta afección no tiene cura solo se puede ir resolviendo las complicaciones que van surgiendo, pues así como crece por fuera, esta enfermedad toma sus órganos y los modifica.

Las zonas que tiene cubiertas con la enfermedad suelen tener una mayor temperatura y además afecta la piel. Por este motivo, el pequeño debe cuidarse del polvo y el calor, ya que estos factores le generan ardor, picazón y dolor. Usa cremas y medicamentos que simplemente lo ayudan a mantener la sonrisa, como cualquier otro niño.

Este chico va contra todos los pronósticos que hicieron sobre su vida. "Los médicos me dijeron que no le daban más de dos meses de vida, nos dijeron que tendría retraso madurativo, que a lo mejor no hablaría. Pero acá estamos, seguimos luchando", contó Ramón Acuña, papá de Manuel. El hombre es municipal, pero está con contrato provisorio hace 7 años, cuando dejó su Colonia Santa Rosa junto a su esposa y sus cuatro hijos en busca de un médico que atienda el pequeño Manuel.

Ramón cuenta con el apoyo de Mirta, su esposa, y ayer salieron a buscar ayuda porque en los bancos le negaron un nuevo crédito para solventar los gastos que la obra social no cubre. "Me dijeron que si fuera de planta permanente me podría dar otro crédito y bueno salimos buscar ayuda porque el IPS solo nos da la atención básica, no nos cubre la movilidad en Buenos Aires y si tengo que viajar de urgencia para autorizar alguna intervención tampoco lo autorizan", detalló.

Para ser más específica Mirta dio un ejemplo claro. Hace una semana el pequeño tuvo que ser sometido a un estudio oftalmológico, como la obra social no lo cubre tuvo que pagar $500.

Desde hace varios días el personaje del Chapulín Colorado que interpreta Luis Di Stéfano cuenta con un par de urnas en las peatonales Florida y Alberdi, pero además logró conseguir una cuenta bancaria solidaria para ayudar a Manuel.