Central Norte enfrentaría a River el 24 de julio

Mientras se aguarda por si habrán o no reformas en la B Nacional y por ende si existe la posibilidad de ser invitado a jugar el Federal A, en el Cuervo ya le apuntan al duelo con el Millonario en el certamen.

Según los dirigentes en los próximos días la organización de la Copa anunciaría de manera oficial el 24 de julio como fecha de enfrentamiento y confirmaría la sede elegida: el Mario Kempes o el estadio Único de La Plata.

“Sabíamos que íbamos a jugar después del Mundial así que seguimos en la búsqueda de refuerzos así volvemos a entrenar con todo”, expresó el Turco Apaza a Nuevo Diario.

El DT dijo que para esta fase incorporarán al defensor Franco Turus, un volante y un nuevo de área. “El presidente -Héctor De Francesco- me dio su palabra que el 18 de junio van a estar los refuerzos”, agregó Apaza.

No obstante, el Turco admitió que les resulta complicado convencer jugadores para sumar: “Al no saber si nos van a invitar al Federal A o no, el futbolista no se arriesga a venir solo por un partido”, sostuvo.

Fuente: Nuevo Diario