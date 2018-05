Orán: Panaderos denuncian la proliferación de negocios clandestinos

En Orán el panorama es crítico. Industriales oranenses señalan que llegan tiempos "difíciles" y que el panorama "empeora" con la proliferación de pequeñas fábricas clandestinas de panificados.

El sector formal está acuciado por los altos costos de mantenimiento y la competencia desleal del pan casero y la falta de control tantas veces denunciado. Luego de la suba en Salta capital de hasta un 20%, el incremento en Orán no se dilato más que un par de horas, ya que desde el miércoles consumir el pan de cada día sale más caro, informaron desde El Tribuno.

La Comisión Industrial de Panaderos de Orán, recientemente creada, está encabezada por Cristina Nayar, propietaria de Panadería Maná, y conformada por todas las panaderías oficiales de la ciudad, quienes buscan ayudarse mutuamente ante la crisis económica que los afecta como a todos los sectores, estableciendo un precio similar para la venta del pan, y luchando contra las panaderías clandestinas y las redes sociales, que funcionan a puerta cerradas y serían alrededor de 35 en toda la ciudad.

"Es imposible no aumentar, la harina en 6 meses de $250 se fue a $750, aumentaron también otros insumos, y a eso le tenemos que agregar los impuestos, de 7 mil pesos de luz, pasé a pagar 30 mil, a eso tengo que sumarle que tengo 3 empleados que me sobran, y no puedo indemnizarlos porque no tengo plata", dijo Nayar.





Competencia desleal

Nayar también se refirió a lo difícil que es competir con las panaderías no registradas. "En Orán somos 60 panaderías habilitadas y unas 40 que trabajan clandestinamente, es lógico que tengan otros precios, porque tienen menos costos, sin contar la venta de pan en las redes sociales que generó la baja sustancial de la venta de pan", dijo.

La Comisión Industrial de Panaderos de Orán informó que desde el miércoles 23 de mayo se registra un nuevo aumento en el precio del pan de estas panaderías. La bolsa de 25 unidades que estaba a $50, ahora tendrá un costo de $80. y por unidad 3 por $10.

"Vamos a ver quiénes aguantan", dicen industriales del sector y no es para menos porque este es un momento de cero inversiones, "no se puede hacer nada", admiten. "Lo que se vende, en mi caso particular apenas alcanza para seguir moviendo, manteniendo la materia prima y pagando los sueldos e impuestos. Lo vamos manejando como podemos, a veces pagando con mora porque no llegamos. Pero no podemos pensar en que nos sobre una moneda para agrandar el local o invertir en maquinaria", expresó Claudia Nayar.





"En Orán tenemos muchas panaderías clandestinas, familias que se sostienen con la venta del pan casero, es un tema muy complejo y la verdad nos deja desorientados como combatirlo. Últimamente se han inscripto algunas panaderías nuevas que si bien están registradas siguen favoreciendo al mercado informal porque tienen trabajadores en negro, que es algo que el Sindicato mismo nos expresa", dijo.

Agregó: "La mayoría son familias completas que trabajan con personal que changuea en el día. Viven el hoy sin saber si mañana les va a alcanzar. Es un rubro muy inestable. Muy pocas panaderías más antiguas y conocidas son las que trabajan con un plantel estable y pagan impuestos".

"Siempre planteamos una lucha conjunta para la eliminación progresiva de las panaderías o ventas clandestinas de panificados en los barrios. es una tarea unilateral del sindicato, nos afecta a todos, en primer lugar a nosotros por no tener trabajadores registrados ", insistió la comerciante.