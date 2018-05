Chocaron dos autos en la ruta provincial 23

Este domingo a la mañana, cerca de las 9 y 15, un auto Renault 9 con una familia oriunda de Rosario de Lerma, chocó con otra automóvil, un Fiat Uno, a la altura del monolito, en el límite entre Rosario de Lerma y Cerrillos, sobre la provincial 23.

El tremendo impacto produjo lesiones de consideración a Damiana Leon de 40 años, quién fue trasladada de urgencia en condigo rojo hacia el Hospital San Bernardo. El resto de los ocupantes del vehículo de la única lesionada, increíblemente salieron ilesos de semejante choque.

La conductora del Fiat relató a Valle de Lerma Hoy, que estaba saliendo de su domicilio, a esa altura de la ruta provincial 23, y por los yuyos de gran tamaño, no tenía visibilidad clara hacia el camino: “realmente no vi al auto que venia de rosario, yo estaba saliendo para ir a Sumalao, y de repente el impacto, no me dio tiempo de nada” entre lamentos la mujer daba su versión del accidente.

En el otro vehículo, viajaba la familia de León, integrada por sus marido, que manejaba la unidad y tres pequeños hijos. Ella viajaba dle lado del acompañante, se dirigían a un encuentro evangélico por la zona de Cerrillos. “Mi señora está bien dentro de todo, fue un fuerte impacto. La trasladaron por precaución por los golpes internos. El otro auto salió de repente a la ruta, los yuyos no te dejan ver al banquina” sentenció el marido de la única victima que en estos momentos de recupera en el San Bernardo. El tránsito sobre la ruta 23 seguía cortado hasta pasado el mediodía, desde Rosario de Lerma hasta la zona conocida como El Perchel

Valle de Lerma Hoy