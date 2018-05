Urtubey abrió la 28° reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos

El gobernador Juan Manuel Urtubey y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, firmarán el documento de adhesión. El acto de apertura está previsto para las 9.30 en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno.

El Consejo Federal es el órgano interjurisdiccional en el que Provincias y Nación dialogan, debaten, definen y diseñan líneas de acción sobre las políticas de promoción y protección de derechos humanos en el ámbito federal.

Entre las actividades previstas está la reunión de la Mesa Federal Permanente de Diversidad Sexual. A las 10.30 se presentarán resultados y repercusiones del Plan Proyecto Humanitario “Malvinas” de identificación en el cementerio de Darwin de los restos de los soldados argentinos caídos en Malvinas.

La presentación estará a cargo de María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares Caídos y Julio Aro, ex combatiente de Malvinas, presidente de la Fundación No Me Olvides.

Por la tarde, desde las 14 se presentará la disertación “Identidad de origen y biológica: derecho humano fundamental” a cargo de Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y Valeria Efron perteneciente a la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica.

A las 16 se abordará el tema Memoria, Verdad y Justicia con una ronda de diálogo e intercambio sobre los juicios de lesa humanidad; programa Verdad y Justicia; Archivo Nacional de la Memoria; sitios de memoria y señalizaciones y políticas reparatorias.

El martes las actividades iniciarán a las 9 con una disertación sobre violencia obstétrica y parto respetado, a cargo de Silvia García Conto, subsecretaria de Asuntos Estratégicos en Materia de Derechos Humanos, y María Julia Cuentos, de la Dirección nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

En el resto de la jornada se trabajará sobre la exposición de las delegaciones, las definiciones del próximo plenario y la evaluación de compromisos presentados por la Mesa Federal de Diversidad Sexual. El plenario cerrará a las 16.30.