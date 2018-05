Alisson: "El 7-1 es historia y tiene poco sentido llevarlo a cuestas"

El arquero titular de la selección de fútbol de Brasil, Alisson Becker, ve el doloroso 7-1 ante Alemania en semifinales en el Mundial de 2014 como algo del pasado y se muestra optimista de las posibilidades de la "canarinha" en Rusia 2018.

"El partido ante Alemania es historia y tiene poco sentido llevarlo a cuestas. Miramos hacia delante y somos optimistas tras la buena clasificación", declaró el jugador de 25 años en una entrevista publicada hoy en la revista alemana especializada "Kicker".

"Fuimos el primer país en clasificarnos y somos de nuevo el Brasil de siempre: buenos y exitosos. Por ello los fans notan de nuevo confianza y entusiasmo. Sin embargo, lo fundamental es la humildad, ya que hay otras naciones muy potentes", afirmó.

En este punto, el jugador recordó que al tratarse de un Mundial de fútbol no habrá ningún partido "sencillo". "Nuestro grupo con Serbia y Suiza, entre otros, no significa un pase asegurado", alertó. No obstante, ve a Brasil en el grupo de los favoritos junto a Alemania, España y Argentina.

Respecto a si sueña con una final ante Alemania, el arquero lo tiene claro: "Mi sueño es la copa, el rival me da completamente igual".

La selección pentacampeona del mundo liderada por el astro Neymar está encuadrada en el Grupo E del Mundial, que comienza en Rusia el próximo 14 de junio, con Suiza, Costa Rica y Serbia.