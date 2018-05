Investigan irregularidades y denuncias por malos tratos en la E.E.T N°3141 de Ciudad del Milagro

Durante horas de la mañana, se llevó a cabo una manifestación protagonizada por padres, alumnos y docentes de la Escuela de Educación Técnica N°3141 de Ciudad del Milagro, quienes denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos y situaciones de malos tratos.

“Las denuncias de los padres fueron recabadas por la supervisión de la escuela. Nosotros estamos trabajando hace tiempo para investigar estas denuncias, no solo de los padres sino también de los docentes. Toda esta información la estamos cotejando con el departamento de salud laboral. A su vez estamos trabajando con el Consejo Asesor Escolar para poder calificar si es o no una situación de malos tratos por parte de la directora”, manifestó en InformateSalta el Supervisor general de Escuelas Técnicas, Guillermo Ortega.







Por otro lado se está realizando un relevamiento del estado edilicio por denuncias de falta de inversión y mantenimiento en la escuela. “Esto lo venimos realizando con Infraestructura Escolar y el financiamiento a través del departamento de Plan de Mejoras. Las rendiciones se realizan conforme a los informes de los inspectores”, señaló.

Hoy la directora, Dora Ester Saravia, no concurrió al establecimiento por licencia médica. Ortega no descartó que se tomen medidas contra la directora. Señaló que se están haciendo las actuaciones correspondientes para determinar si hubo o no hechos de violencia hacia los alumnos y el personal docente.