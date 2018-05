El intendente de La Merced apoyaría una fórmula entre Isa y David

El intendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, en diálogo con FM Atlántida y replicado en el portal Cuarto, aseguró que Miguel Isa es un buen candidato para reemplazar a Juan Manuel Urtubey en la gobernación de Salta.

“Me gustaría una fórmula entre Isa y David”, dijo Pérez. Quien consideró que el actual vicegobernador y ex intendente salteño “siempre ha estado luchando para ser gobernador”. “Me parece bueno como candidato”, expresó.

Por otra parte, el intendente de La Merced criticó al gobierno nacional. “Hay algunos intendentes que reciben fondos nacionales y hay otros que no reciben nada. En La Merced teníamos la esperanza de que con los fondos del Plan Belgrano íbamos a poder tener las cloacas, pero no nos llegó absolutamente nada”, dijo Pérez.

“A los intendentes que pertenecemos al Gobierno Provincial no nos dieron nada. Parece que si no nos sacamos la fotito con los representantes del macrismo, no vamos a recibir nada” agregó.

Además, anticipó que no se presentará para un nuevo mandato. Respecto a la situación social, aseguró que “la gente está mal”. “He notado mucho eso en la cantidad de gente que se presenta en el municipio pidiendo para pagar la luz”, explicó.