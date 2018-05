El Gobierno ofrece lámparas LED en 12 cuotas, para ahorrar no más de $60 por mes

El plan del macrismo para "cambiar de foco" consta de modelos económicos a precios acordados y con la chance de financiarlo con el plan "Ahora 12". Sin embargo, casi no cambiaría el monto final de la factura.

El Gobierno insiste en que no retrotraerá el precio de los servicios públicos a diciembre del 2017, aunque el Senado sancione la ley de "Tarifas Justas", y le pide a la población que utilice luces LED en sus casas para ahorrar energía. Sin embargo, el cambio en el monto final de la boleta a abonar sería mínimo.

Utilizando la calculadora online que lanzó el Ministerio de Producción se destaca que cambiando 5 lamparitas hálogenas (las más caras) por las LED, el usuario solo se ahorraría $59.10. Mientras que dichas luces tienen un valor promedio de entre $250 y $300.

La estimación de la cantidad de luces a cambiar es en base a un departamento de 3 ambientes, con lámparas en los techos del comedor, la cocina, las 2 habitaciones y el baño.

Desde el oficialismo promueven que las lámparas puedan comprarse en cuotas con el plan "Ahora 12" y las mismas están en un valor promedio de entre $250 y $300 .

Por otro lado, desde la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) remarcaron que "en una casa que no utiliza muchas más cosas que lámparas para iluminar y ya usa LED, tiene un peso de luz artificial sobre la factura total de no más de 10 o 15 y no es un gasto significativo".

En diálogo con el portal Letra P, resumieron: "Por más que se reduzca a la mitad el consumo, no se va a llegar a ahorrar nunca $400 por mes".

Desde el otro lado, el Gobierno señala que "Hoy sólo el 15% de las lámparas son LED y todavía queda un 32% de halógenas en los hogares argentinos". Así y todo, con los números difundidos por el macrismo, el cambio de luces significacía un ahorro insignificante en la factura del servicio de luz.