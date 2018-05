Acusan a un concejal y a un ex intendente de fomentar una toma de terrenos

Ayer una veintena de personas fueron desalojadas por efectivos policiales tras ocupar ilegalmente terrenos municipales y privados en Hipólito Yrigoyen. Los dueños, vecinos del lugar, indicaron que el ex intendente Carlos González fue uno de los motivadores de la toma junto al concejal Maximiliano Nieva.

“Me parece una falta de respeto y me sorprendió verlo al concejal Nieva querer meterse e incentivar a la gente. ¿Cómo puede ser que un concejal haga este tipo de cosas? El ex intendente González también estaba incentivando a la gente. Se entiende que la situación es complicada pero no es necesario meterse a los terrenos de gente que está construyendo” indicó un vecino por Radio Uno de Hipólito Yrigoyen.

Ante esto, uno de los damnificados por la ocupación de terrenos advirtió que los demás concejales del municipio deberían haber mediado en el conflicto para evitar la toma. “Espero que la policía y el intendente tratan de arreglar esto ya que la gente está como loca por los terrenos” agregó.

En tanto, los desalojados serán recibidos hoy por el intendente Jorge Gallardo ya que sostienen que su accionar se debe a que tras ser separados del Ingenio El Tabacal, fueron intimados a abandonar las viviendas que ocupaban en un plazo de 72 horas.