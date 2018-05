El año que viene podrían “revolucionarse” las comunicaciones en Salta

Así lo aseguró el concejal Alberto Castillo, tras un encuentro en el que se analizó la situación en la ciudad. Con cambios en las ordenanzas vigentes, las empresas podrán instalar antenas con la última tecnología, que no producen alteraciones en la salud.

Luego del encuentro en el que concejales analizaron la conectividad y normativa de antenas en Capital, las comunicaciones en Salta podrían sufrir una verdadera “revolución.” Así lo manifestó a InformateSalta el concejal Alberto Castillo, quien brindó algunos detalles de la reunión y de las acciones que realizarán los ediles para lograrlo.

Al respecto, explicó que las principales trabas con las que se encuentran las empresas a la hora de invertir son las ordenanzas. “El servicio de comunicación es muy malo, esto se debe a que hay una ordenanza que exige a las empresas que para colocar una antena necesita una superficie mínima de 500 metros cuadrados. El problema es que las antenas que se vienen tienen mucho menos potencia, entre 15 y 40 W y tienen un alcance de 200 metros,” indicó.

En este sentido, subrayó que las nuevas antenas, cuyo tamaño no supera el metro de altura, no contaminan ni producen ningún tipo de energía peligrosa, sus radiaciones son no ionizantes y se pueden camuflar. “Esto nos permitiría que Salta vuelvan a estar conectadas, tenga un nivel de conectividad muy importante, un nivel de señal para solucionar todos los problemas,” dijo.

Otro elemento importante que se trató fue que ENACOM no pude aplicar las multas correspondientes a las empresas por falta de inversión porque las normativas vigentes no les permite invertir. “Tenemos que empezar a trabajar para adecuar la ordenanza a los cambios tecnológicos y yo creo que a partir del año que viene, vamos a tener una muy buena conectividad en la ciudad de Salta,” aseguró.

Además, Castillo destacó que trabajarán todos juntos para informar a la comunidad sobre los cambios, entendiendo que la principal preocupación de los vecinos especialmente los de Campo Quijano y General Güemes son las enfermedades que las antenas puedan provocar. “Trajeron todos los estudios que no producen ningún tipo de contaminación ni radiación y está aprobado por la Organización Mundial de la Salud la cantidad de energía que producen,” aseveró.

Finalmente, dejó en claro que la nueva ordenanza y el cambio tecnológico revolucionarán las comunicaciones. “Lo que conocemos como comunicaciones en la ciudad de Salta está muy lejos de lo que tendría que ser y eso va a cambiar,” concluyó.