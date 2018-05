La Selección de Sol Pérez: los que más le gustan y los que no

Muchos habrán subido el volumen de la televisión cuando Sol Pérez admitió que mantiene un romance con uno de los 35 futbolistas que habían sido preseleccionados por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia. En un principio se creía que se trataba de Lautaro Martínez, el delantero de Racing, pero ella, muy cautelosa con su vida privada, jamás lo admitió.

Ya con la lista de 23 elegidos para representar a la Argentina en la Copa del Mundo, la bella modelo dio su opinión sobre cada uno de ellos en un divertido mano a mano con Ulises Jaitt en el ciclo radial que conduce por Radio Urbana, El Show del Espectáculo.

Si bien Martínez quedó afuera de la lista definitiva., la modelo respondió a los rumores: "No lo conozco y no tengo idea por qué me relacionaron con él. ¡Me casaron con Lautaro!"

Antes de dar la lista más esperada, Sol Pérez hizo una aclaración: "Si tiene mujer e hijos, para mí no existe".

A continuación, la "lista de 23" de Sol Pérez:

Franco Armani: No me gusta, pero con la novia que tiene se ganó un diez.

Wilfredo Caballero: No es mi tipo.

Nahuel Guzmán: No soy muy de los arqueros.





Franco Armani y su esposa Daniela Rendón.

Gabriel Mercado: No es mi estilo

Federico Fazio: No es mi estilo.

Nicolás Otamendi: Lo vi hoy dando un móvil: bastante bien. Pero está casado y tiene hijos.





Nicolás Otamendi (Reuters)



Marcos Acuña: No es mi estilo.

Nicolás Tagliafico: Interesante.

Marcos Rojo: Me parece interesante pero tiene mujer e hijos…

Cristian Ansaldi: No lo tengo.

Eduardo Salvio: No es mi estilo.

Javier Mascherano: Me encanta porque me gusta su forma… Me da luchador, como los jugadores de antes que se rompían un tobillo e iban a jugar sin tobillo.





Javier Mascherano (Reuters)

Manuel Lanzini: Es interesante.

Lucas Biglia: No.

Giovani Lo Celso: Interesante, me da muy tímido igual, muy bebé.

Ángel Di María: Siempre me gustó. Lo veo como Mascherano: rústico. A mí me gusta el que va a la guerra. Tampoco que sea un descuidado, pero que sea bien chongo.





Ángel Di Maria (FOTO NA: DELFO RODRIGUEZ)

Ever Banega: No.

Maximiliano Meza: No está mal.

Cristian Pavón: Está bastante bien.





Cristian Pavón (Getty)



Lionel Messi: No es mi estilo. Lo re banco como jugador.

Paulo Dybala: Es como que no me cierra

Sergio Agüero: No es mi estilo.

Gonzalo Higuaín: Tampoco, es como Dybala.

Bonus track

Jorge Sampaoli: ¡No!