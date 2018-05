Aborto no punible: “Me parece que hay cierta confusión en algunos sectores”

Ayer diputados no pudieron tratar dos proyectos vinculados a la temática por falta de quórum, la medida desató voces a favor y en contra.

Diputados debían tratar ayer dos proyectos vinculados a la práctica de aborto no punible, pero la sesión no pudo concretarse por falta de quórum. Al respecto el diputado Lucas Godoy dijo: “Me parece que hay cierta confusión en algunos sectores”.

En diálogo con Somos Salta explicó que el protocolo de aborto no punible no tiene vínculo con el proyecto que se debate en el Congreso de la Nación donde se analiza la posibilidad de que el aborto sea legal, seguro y gratuito.





“Recordemos en primer lugar el fallo de la Corte en 2012, el famoso fallo FAL que termina una vieja discusión sobre qué alcances tenía esa no punibilidad. En el código penal determina que el aborto es no punible, es decir que no hay delito cuando es llevado adelante porque hay peligro en la salud de la vida de la madre, o porque la gestación es producto de una violación. Esto continúa vigente aún hoy”, explicó.

“Lo que hizo el gobernador mediante la adhesión a este protocolo es cambiar el procedimiento de actuación. Hoy un tercio de las provincias no tiene ningún tipo de protocolo. Creo que hay que separar los tantos para evitar confusiones”, finalizó.

Se espera que la próxima semana se puedan tratar los proyectos.