Flor de la V recordó cuando a Granata le "pusieron los cuernos": La dura respuesta de Amalia

El enfrentamiento entre Flor de la Ve y Amalia Granata sumó un nuevo capítulo este lunes en 'Los Ángeles de la Mañana', cuando la actriz hizo un picante comentario sobre la panelista y su pareja.

“Mejor que investigue otras cosas, esa. Que le dé la dirección a Paulinda”, lanzó Flor, cuando Andrea Taboada le preguntó si Granata había profundizado su investigación sobre su pasado.

La pelea entre las famosas se inició cuando Granata cuestionó la veracidad del relato de Flor, quien había revelado que su madre murió desangrada luego de abortar en forma clandestina.

“Que vaya a averiguar cosas del marido antes de fijarse en mí”, disparó De la Ve, en referencia a la infidelidad la pareja de Amalia, Leo Squarzon.

Lo cierto es que la respuesta de Granata no tardó en llegar desde Twitter y fue bastante picante: "Mejor no hablemos de maridos, que la data que me llega desde Entre Ríos es hermosa!".

Cabe recordar que en ese lugar nació Pablo Goycochea, el marido de Florencia. ¿Qué sabrá la rosarina, para haber dicho esto?