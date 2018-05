En San Lorenzo, abundan las vacas y caballos sueltos generando peligro

Hay alerta entre los vecinos de la localidad de San Lorenzo, dado que un problema de siempre que ahora se ha tornado una amenaza: es la presencia de animales sueltos por las calles y rutas, los cuales se cruzan en medio de la oscuridad y causan peligro por posibles siniestros viales.

InformateSalta dialogó con Daniel Chilibertto, uno de los vecinos de la localidad, quien comentó la situación: “Yo voy todos los días desde San Lorenzo a Castellanos y, por lo menos, dos veces por semana llamo al 911 porque hay animales sueltos”.

Del mismo modo, comentó que en la mañana del martes “faltó poco para que me estrelle contra un caballo, me lo encontré en la oscuridad a menos de cinco metros, cuando llevaba a mi hija al colegio”, comentó.

Foto ilustrativa

Si bien señaló que esta problemática es de siempre, no hay indicios de soluciones o respuestas ante el peligro que generan caballos, vacas y hasta chanchos sueltos. “Fui a la comisaría, lo esperé al comisario quien no me dio una respuesta alentadora, me dijo que tienen 60 denuncias por día por animales sueltos”, expresó. No obstante Daniel recalcó a InformateSalta que “si bien la situación es compleja, igual no se ve que se haga nada, no pasa nada”.

Por otra parte Daniel puntualizó que, más allá de los daños materiales que producen estos animales “ayer casi hubo un accidente” y, según comentó, supo de un vecino que habría tenido un accidente efectivamente con una de estas criaturas.

Más allá que la gente de San Lorenzo está acostumbrada a dejar sus vacas sueltas para pastar por los campos, Daniel recalcó es que ahora son los caballos y chanchos los que presentan un peligro. Ante esta situación consideró necesaria algún tipo de acción, medida o hasta sanción a los propietarios, a fin de que no haya accidentes o problemas mayores, como el que casi le tocó sufrir a él.