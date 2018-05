Mundial Rusia 2018: todo lo que tenés que saber si viajás a Rusia

Como destino, Rusia es particularmente interesante, ya que es el país más extenso del mundo, y es la primera vez que organiza el campeonato.

Al respecto, el periodista deportivo Pablo Pandolfi, quien estará durante más de un mes abocado a la cobertura de la Copa del Mundo para InformateSalta, explicó que ahora empieza el verano, por lo cual, las temperaturas se estiman van a oscilar entre los 9º cuando haga fresco por la mañana y ascenderán a los 21 o 24 grados a la tarde. “Mi consejo es llevar ropa liviana y alguna campera de abrigo”, dijo.

Sobre el idioma, explicó que el 85% de la gente habla solamente ruso pero aclaró que la cartelería se encuentra también en inglés. “Dominando inglés creo que no hay problema, igual tengo una tabla de 100 palabras de las cosas que voy a necesitar, no es tan importante entender que me dicen ellos pero si que me entiendan a mi”, sostuvo.

En ese marco, explicó que el idioma ruso es dificilísimo de aprender. “Tienen un alfabeto distinto al nuestro, un alfabeto cirílico. “Creo que tiene 10 vocales y 23 consonantes, vos lo ves escrito y no entendés nada, son letras 'pata para arriba', y por más que te esfuerces, lo que muestra el signo no es igual que la fonética de pronunciación”, manifestó.

Por último, se refirió a la necesidad de averiguar acerca del tipo de enchufe y voltaje. “Tengo que ver si la corriente es la misma, si es 102 o 220, si las patas del enchufe son cilíndricas, son chatas o planas, no puedo correr riesgo, tengo que ver cómo voy a tener Internet, necesito recrear mi espacio de trabajo a 13 kilómetros”, dijo.