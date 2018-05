Zona norte: Investigan nuevos casos de rabia en murciélagos

Un intenso operativo de vacunación animal se llevó adelante durante la semana pasada en la zona norte de la ciudad de Salta, luego que un estudio sobre un murciélago que encontraron por el lugar diera positivo en el diagnóstico de rabia.

Ahora, se dio con una colonia de murciélagos dentro de la escuela René Favaloro, ubicada también en esa zona de la capital provincial, de los cuales se capturaron cuatro animales del montón, a fin de hacer los estudios correspondientes para saber si son portadores de la enfermedad.

InformateSalta dialogó con el subsecretario de Bienestar Animal municipal, Sergio Ferri, quien precisó los detalles: “Detectamos una colonia de murciélagos dentro del trabajo que hacemos de localizarlos, nos dimos con que en la Escuela René Favaloro había una denuncia sobre la presencia de estos animales”.

Según agregó, en un trabajo coordinado con gente del SENASA fueron al establecimiento, para dar con una colonia de 40 animales aproximadamente. “Estaban entre la canaleta y la pared del salón de actos, capturamos a cuatro para ser remitidos al laboratorio de Buenos Aires, ahora hay que esperar 72 horas para tener el resultado de la muestra” en cuanto a rabia, informó el veterinario a InformateSalta.

En primera instancia, puntualizó que los animales son insectívoros, se alimentan solamente de insectos, por lo cual son totalmente inofensivos para la gente y los alumnos. No obstante si el resultado del estudio da positivo “hay que exterminarla completamente, sino no se los toca porque no están infestados, son inofensivos”.

Ferri recalcó que este operativo busca determinar si los murciélagos de esta colonia se enfermaron a raíz del animal que apareció muerto semanas atrás, y que desencadenó un operativo anillo de vacunación antirrábica al ser portador de la enfermedad.