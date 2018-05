Empresarios del transporte dicen que no levantan plata “en pala”

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, empresarios del transporte en Salta insisten con un pedido un aumento de casi el 50% en el precio del kilómetro. El planteo llega luego que desde el gobierno provincial decidieran extender el contrato con las empresas por 2 años.

Al respecto, Hipólito Yrigoyen, abogado vocero de las 8 empresas que tienen la concesión del servicio, defendió la postura y aseguró que no se trata de algo caprichoso ni un apriete, sino de una realidad basada en el porcentaje de inflación.

“Todos los empresarios estaban esperando participar en la licitación que se había anunciado, incluso que ya era inminente para saber cuáles iban a ser las condiciones y se sorprendieron con el cambio de criterio. Cuando analizaron la situación, no es viable por cuanto seguir prestando un servicio que no cubre el costo y además con la obligación de renovar 100 unidades de la flota,” dijo a DNI por Radio Salta.

En este sentido, indicó que hay una idea equivocada de que levantan el dinero “en pala” y que en estas condiciones es imposible mantener la estructura actual. “Desde hace tiempo que los incrementos son inferiores a la inflación y al costo de la actividad, ellos ya vienen arrastrando un problema financiero y están apoyando al sistema,” manifestó.

El abogado vocero subrayó que la intención no es interrumpir el servicio sino mantener en vigencia el sistema, pero en el caso de no recibir una respuesta favorable, podrían decidir rescindir de manera definitiva el contrato. El arreglo podría llegar si se decide extenderlo a 4 años. “Si yo tengo un contrato a dos años y voy a una concesionaria a cambiar el colectivo no me cierra, en cuatro años sería diferente,” finalizó.