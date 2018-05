Caprichos de Salta: El Bonzo

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

El día trae, desde temprano, un ritmo de apuro que enrarece cada acto de la mansa vida cotidiana salteña. El ciego me espera en la esquina de Avenida Belgrano y 20 de Febrero. Allí subimos al colectivo que nos lleva a La Caldera. Durante el viaje, Jorge, sin entrar en detalles, me dice que el caso que vamos a ver de cerca es muy serio… muy serio.

Bajamos en la parada que está frente a la Comisaría. Nos espera el Dr. Martínez, ilustre vecino del pueblo. Nos saludamos con afecto; nos conocemos desde hace un tiempo. Cruzamos la calle esquivando el transito inexistente y entramos a “la taquería”. Nos recibe el oficial a cargo, quien nos saluda con algunas reservas, como intuyendo un problema mayor. En ese momento, sin abandonar su tono amable, el Dr. Martínez pregunta:

-¿Dónde está?

-En el calabozo –contesta el oficial-

-¡No te puedo creer!

-Y… bueno… El masculino está detenido, Doctor… ¿Dónde quiere que lo pongamos?

No tengo demasiada información acerca del caso pero parece que alguien de la familia del Doctor Martínez o, al menos, de su entorno, está detenido. El clima es algo tenso, la situación parece empeorar sin la necesidad de que algo más suceda. Yo solo escucho y trato de registrarlo todo a pesar de que tengo menos data que un náufrago.

-¿Tuvieron problemas para detenerlo? ¿Se resistió? –Preguntó el Doctor-

-No, subió al móvil sin resistirse.

-¿Lo podemos ver? –Pregunta secamente, el ciego-

-Sí, por supuesto.

Pasamos al sector de las celdas. Veo que no hay ninguna persona. El Doctor Martínez silba y grita ¡Bonzo!... entonces, desde el fondo de una de las leoneras, se acerca un perro negro, un schnauzer gigante, moviendo la cola. El perro ladra y se muestra contento.

-¡Es un perro! – Digo asombrado- ¡Metieron en cana a un perro!

-¿Cuáles son los cargos, oficial?

-Ladridos amenazantes…

-¡Me estas jodiendo! – Digo azorado-

La escena es tan absurda como real. Es un tanto incómoda también. Un silencio grueso y poco aconsejable para decisiones apuradas se adueña del tiempo. Es entonces, cuando el doctor Martínez pregunta:

-¿Quién hizo la denuncia?

-Su vecina.

-¿Podemos hablar en privado con el detenido?

-Sí, claro… -contesta lleno de dudas y sorpresa, el oficial-

El policía abre la reja e ingresamos al calabozo. El botón se retira a su escritorio y nos deja solos. El ciego se acerca al perro, se pone en cuclillas, y le habla.

-¿Te trataron bien, Bonzo?

El perro lo mira y me mira. Le acerca el hocico al oído y pregunta sin dejar de mirarme:

-¿Y este? ¿Quién es?

-Tranquilo, es de los nuestros –contesta el ciego-

-Bien.

-¿Te vieron o te escucharon hablar?

-Nada que ver. El quilombo lo armó la vieja. Se asomó a la puerta… a chusmear… yo ladré repetidas veces. No se iba. Entonces le dije ¿Qué mirás vieja de mierda? Y salió corriendo… estaba todo oscuro, pensó que había alguien escondido. Yo la seguí hasta la tranquera, ladrando… obvio. El resto es la historia conocida.

-Pero no se dieron cuenta de nada ¿verdad?

-Tranquilo. No pasó nada. Pero yo creo que es un claro caso de discriminación. Por portación de color. Como soy negro… me trajeron por sospechoso. Me confundieron con un caschi –Dice el perro-… A propósito… ¿Alguien tiene un cigarrillo? A todos los presos les llevan cigarrillos.

El ciego mete mano al bolsillo, saca los cigarrillos y le da uno.

-No seas boludo ¿Querés? No me compliques las cosas… dámelo prendido, no te olvides que me llamo Bonzo; si lo prendo yo, no sale nadie vivo de acá. Bastante tuve con comer esa comida balanceada de mierda y tomar agua de la canilla en este tacho mugriento.

-Bueno, está bien. No te enojes. Lo importante es que nadie se avivó.

-No pasó nada. Igual creo que yo sé cómo trescientas palabras más que estos muchachos. ¡Jorge! ¡No sé cómo fumas esta cagada!… Comprá Marlboro… el CJ es la venganza jujeña a todas las veces que dijimos que el Cerro de los Siete Colores estaba en Salta.

Finalmente el perro Bonzo es liberado “bajo palabra”. Al salir, le mea el escritorio al comisario, la puerta y las cuatro ruedas del móvil. Los policías lo miran con odio sin animarse a la queja. Martínez mira a los cobanis y les dice:

-¿Qué esperaban, muchachos? Es muy inteligente el pichicho… sólo le falta hablar…

Mientras volvemos a la casa del Doctor Martínez, el perro le dice:

-Pepe, la próxima vez que te vayas de vacaciones, cerrá la puerta o dejame “La cuatro y medio” a mano y cargada… yo no soy un pastor alemán… a esos perros les gusta hacer guardia nocturna porque nacen con el corazón ortiba. Yo sólo quiero dormir tranquilo.