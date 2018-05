Juicio a los abuelos: “Estamos conformes con la condena y la investigación”

“Estamos conformes con la justicia y la investigación, fue seria y responsable”, dijo Marcos, hijo de Juan Romero, el hombre que fue asesinado junto a su esposa Vicenta Sarapura en su vivienda en Maipú al 900, luego de conocer que los dos acusados del violento crimen fueron condenados a prisión perpetua.

“Felices no podemos estar porque la vida no se recupera, el daño ya está hecho, nuestra familia quedó rota y nos causó un gran dolor. Pero ahora vamos a seguir más tranquilos”, detalló en dialogo con InformateSalta.

“Me solidarizo con toda la gente que espera llegar a juicio, que busca un poco de paz porque son procesos difíciles, yo siento que a mí me dieron una respuesta, aunque me molestó mucho la actitud de los familiares de los imputados que incluso atacaron al fiscal y pusieron en duda las pericias”, añadió.

Respecto a la declaración de Carlos Alejandro Pérez Anze, alias "Chuky", y Marcos David Romero, alias "Marquitos", aseguró que “ni siquiera pudieron dar una explicación de porqué sus huellas estaban en la casa, hubiese preferido que se sinceren”, finalizó.