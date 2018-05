Macri en Cachi: El movimiento Evita encabezó una protesta contra el presidente

El presidente Mauricio Macri ya fue recibido en la localidad de Cachi, donde cumplirá una intensa jornada de trabajo con gobernadores y ministros. La llegada del primer mandatario provocó la movilización de algunos vecinos que se sienten afectados por las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional.

“Estamos haciendo una manifestación pacífica en contra de las políticas económicas de Macri. Venimos desde la sede del Movimiento Evita de Cachi, bajamos tranquilos pero la policía dice que no tenemos que pasar. Estamos frente al colegio de Cachi. Nunca se vio esta situación”, manifestó uno de los manifestantes.

El grupo de manifestantes no supera las 50 personas. “No sé cuál es el delito, es un movimiento pacífico, sin agravios”, sostuvo el hombre. “Macri, la patria no se vende”, expresa uno de los carteles que sostienen los convocados.

Un concejal de Cachi que se encuentra en la movilización señaló “Me parece una lástima no poder expresarnos libremente. Estamos defendiendo nuestros derechos”.