Macri en Cachi: “La ley ha sido vetada, no es facultad del Congreso decir cuáles son las tarifas”

Finalmente, el presidente Mauricio Macri habló sobre la decisión ya anunciada de vetar la ley que buscaba un retroceso en el valor de las tarifas de luz, agua y gas. Con contundencia, dijo: “la ley ya ha sido vetada, era una ley sin ningún tipo de viso de continuar. No está, los que la han votado no han dicho de donde iban a salir los recursos”.

A esto, Macri indicó que esta ley hubiera tenía un costo financiero muy alto, significaba suspender parte de las jubilaciones, las obras en todo el país, rutas, mejoras en aeropuertos, obras hídricas, energía, etc. “No se puede hacer algo así tan irresponsablemente, sin prever cómo, no se le puede mentir a la gente. Yo soy el primero que si pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría, a que presidente le puede gustar generar incomodidad” aseguró el presidente.

Además señaló que el programa de tarifas establecido por el gobierno nacional busca mayor equidad, ya que en Buenos Aires se paga una tarifa mucho menor. “No hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder desarrollarnos. Esto no fue entendido por esta ley, y que no es facultad del congreso de decir cuáles son las tarifas y además no fue una ley federal, es decir, que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas y acá Bs As. y Gran Buenos Aires venían con una tarifa mucho menor y eso va a compensar esto y si esta ley rige vuelve a quedar esa inequidad con el resto de la Argentina” dijo Mauricio Macri.



Aprovechó el momento para arremeter contra la decisión del peronismo de impulsar esta iniciativa en Diputados y Senadores. “Los gobernadores y los senadores que votaron, ellos tienen que explicar porque votaron algo que ellos mismos dijeron que eran un desastre, que era una mamarracho, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar, ¿para que lo hicieron? ¿Querían hacer una demostración de poder el peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras, pero no se equivoquen el poder lo tiene la gente, y los argentinos decidieron un cambio, los argentinos no van a volver a atrás” dijo convencido.

Criticó la actitud irresponsable de los legisladores que no colaboran con la construcción del futuro de los argentinos. “No sirve decir hemos apoyado esto pero ahora queremos ser irresponsable. La responsabilidad es una actitud de vida, tiene que pensar si esto suma o no suma, si esto va a crear más futuro o no y esto que hicieron no crea más futuro, nosotros vamos a seguir”.







En este marco, Macri también llamó al diálogo a la CGT para potenciar el crecimiento del país a largo plazo. “Es importante que la CGT se sume a eso, tiene que pensar que hace un paro y ¿qué cambia? Nada. Lo que sí cambia es que en estas mesas de productividad que hemos hecho en todo el país para los distintos sectores de la producción, ellos sean participantes activos para ayudarnos a bajar el costo argentino sin bajar el salario de los trabajadores, muchas cosas que hemos generado que han sido un costo adicional que destruye generación de empleo. Ahí es donde tenemos que estar unidos para ser más competitivos los argentinos” manifestó.

Por último, confirmó que los próximos días el gobierno nacional se reunirá con el Fondo Monetario Internacional para recuperar el acceso al crédito y a su vez empezar a pensar el presupuesto 2019. “Espero que todos podamos entender que el camino es poder la energía en construir, no en agredir, no poniendo palos en la rueda, ese es el camino” concluyó.