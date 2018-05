Kosiner: “El gobierno tiene la responsabilidad de decir como va a resolver el problema de las tarifas”

Esta tarde, Mauricio Macri se volvió a enfrentar al peronismo al llamarlos “irresponsables” luego de aprobar la ley de regulación tarifaria en Diputados y Senadores. “Los gobernadores y los senadores tienen que explicar porque votaron algo que ellos mismos dijeron que eran un desastre, que era una mamarracho, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar, ¿para que lo hicieron? ¿Querían hacer una demostración de poder el peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras, pero no se equivoquen el poder lo tiene la gente, y los argentinos decidieron un cambio, los argentinos no van a volver a atrás” dijo convencido.

Ante estas declaraciones, el diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner sostuvo a InformateSalta que el gobierno no termina de asumir que las cuestiones tarifarias es uno de los problemas más grandes de la Argentina. En consecuencia instó al Ejecutivo Nacional a hacerse cargo de la decisión de vetar el proyecto y dar respuesta. “Ahora tiene la responsabilidad de decirle a la gente como va a resolver el problema de la tarifas”.







De esta manera, Kosiner indicó que ha sido el propio gobierno nacional el primero en no cumplir con el presupuesto, reclamo que se le hace la oposición. “El gobierno diagramó su política tarifaria con un presupuesto que preveía un 10% de inflación, un dólar de $19 y un crecimiento del PBI del 3.5%. El principal actor que incumplió, entonces, fue el gobierno de Macri porque ya se estima que la inflación estará a fin de año en 25%, casi el triple, el dólar a $25 y el crecimiento no se sabe si llegará a un punto” respondió el diputado nacional por InformateSalta.

Por lo tanto, el legislador aseguró que si hay un presupuesto incumplido es por el mismo gobierno. “Las tarifas van por el ascensor y los salarios van por la escalera” agregó.

Desestimó que el sector del peronismo que representa sea irresponsable, “está totalmente equivocado” sostuvo. Al tiempo que recordó como el Interbloque Argentina Federal fue el bloque que le permitió al gobierno nacional tener muchas herramientas que nunca pudiera haber tenido este gobierno. “Con nosotros se aprobó la ley del default, la de Pymes, blanqueo de Capitales, la de emprendedores, Responsabilidad Fiscal, Defensa y Competencia, etc.”







“Esa oposición a la que él llama irresponsable es el que le permitió la gobernabilidad, porque no coincidamos en algunos temas no somos irresponsables” afirmó Kosiner a InformateSalta.



Ante una nueva movida por parte de las cámaras legislativas sobre tarifas, el presidente del interbloque Argentina Federal sostuvo que verán si intentan una vez más porque cuando hay leyes no les gustan las vetan como pasó con la ley anti despidos. “Nuestro sector va a tener el mismo grado de responsabilidad, cuando no estemos de acuerdo lo defenderemos y cuando estas sean buenas las acompañaremos. Tenemos que salir de la grieta, que algunas veces le termina siendo muy funcional al gobierno. Vamos a tener el mismo grado de responsabilidad para defender los intereses de los argentinos”.

Finalmente, Pablo Kosiner afirmó que si el gobierno hubiera tenido en Diputados la misma postura de la reducción del IVA que tuvo en Senadores esto se hubiera resuelto. “Hoy el verdadero responsable es el gobierno. En toda la Argentina pasa lo mismos, no les alcanza el dinero para pagar las tarifas, la pymes se están fundiendo. (…) No es una pelea no hay que buscar un enfrentamiento sino una solución al problema” concluyó el diputado nacional por Salta.