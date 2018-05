Concejales de Pichanal venderán locro para recaudar dinero destinado a “la caja chica”

Concejales de Pichanal venderán locro para recaudar fondos que serán destinados a "la caja chica". Así lo aseguró el presidente del cuerpo, Luis Osvaldo Chiodini, quien explicó a Radio Ciudad Orán porque se llegó a este punto. La movida será el próximo domingo 3 de junio, el plato saldrá $60 y los ingredientes fueron donados por distintos comerciantes que entienden su situación.

"Tenemos un sueldo de $ 2 mil que no nos alcanza para nada. Venderemos locro el domingo porque no tenemos ni siquiera para comprar un lápiz y las necesidades son muchísimas. El intendente Jalit conoce bien sus obligaciones porque hace 16 años que ocupa la intendencia no puede no saber cómo proceder ante el cuerpo", dijo.

En este sentido, explicó que pese a los intentos por tratar de encontrar una solución por parte del jefe comunal, nunca está en la Municipalidad ni logran encontrarlo para conversar. “No entiendo como hace parar gobernar pero mirando como esta Pichanal también se refleja el estilo de gobierno de Jalit", marcó.

El edil aseguró que el edificio no tiene ni baño, que durante la época de precipitaciones llueve más adentro que afuera y no les alcanza ni para hacer un sello.