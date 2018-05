Dylan tiene epilepsia, no puede caminar y necesita una silla de ruedas

Una nueva historia de vida que apela a los corazones solidarios, es la de Dylan, un pequeño de 4 años, oriundo de Santa Victoria Este, que no puede caminar y necesita una silla de ruedas. Por estas horas, se encuentra en Salta capital junto a su mamá, Yanina Ruiz, y su pequeño hermanito.

La mujer contó que debió viajar a la ciudad porque en su localidad no encuentra la ayuda que necesita. “Él tiene epilepsia, atrofia cerebral y retraso madurativo. Toma ácido valproico para las convulsiones porque el convulsiona todos los díasy hace poco me quedé sin los medicamentos, allá no los conseguís y ahora vine a hacerle el carnet de discapacidad,” contó a Somos Salta.





En la zona norte, encontró un alma generosa que los alberga en su casa y los ayuda con los trámites. “Lo que me falta es una silla de ruedas para poderlo manejar porque es muy pesado y del bebé yo tengo una operación y eso se me complica a veces, no lo puedo alzar,” dijo.

Quienes quieran y puedan colaborar con la causa, comunicarse al teléfono celular 3873571540.