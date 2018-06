El Gobierno Nacional intervino y no aumentarán las naftas mañana

El aumento de precios en las naftas programado para el viernes quedó suspendido, por efecto de la aplicación del cambio normativo que impuso la Reforma Tributaria a la venta de combustibles. "Aranguren nos pidió que no pasemos la suba del impuesto a los surtidores", aseguraron a Infobae altas fuentes del sector.



Luego de las reuniones que se llevaron a cabo desde las 5 de la tarde, las empresas petroleras se fueron del Ministerio de Energía con una decisión abierta sobre si aumentaban o no los precios de la nafta mañana. La suba, causada por la aplicación del impuesto inflacionario determinado por la Reforma Tributaria, es una decisión de las empresas, aclararon desde el Ministerio de Energía.



Fuentes del Gobierno explicaron que la decisión de absorber o no el impuesto se está discutiendo entre los directivos que participaron de las reuniones con el ministro Juan Aranguren.