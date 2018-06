Pochettino no le cierra la puerta al Real Madrid

El argentino Mauricio Pochettino dejó hoy en manos del azar y de "la vida" su posible futuro como entrenador del Real Madrid, un equipo que siempre soñó con dirigir, según dijo.

Estoy muy contento en mi actual equipo. Disfruto mucho del día a día, soy feliz, pero nunca se sabe qué puede pasar", afirmó el actual preparador del Tottenham, con quien renovó hace apenas diez días.



"Vivo el día a día porque lo que ocurra mañana no se sabe. Estoy emocionando con el proyecto de mi club. Me centro en el presente. Lo que pase ya se verá", continuó el técnico argentino en la presentación en Barcelona de su libro "Un mundo nuevo".

"Todos tenemos sueños, pero renové hace diez días y estoy contento en Londres", agregó para reforzar el misterio.

Su nombre, que ya había sonado como opción de futuro para el banco del Real Madrid, cobró fuerza el jueves, después de que el francés Zinedine Zidane anunciara por sorpresa que abandonaba el cargo.

"Todo está pasando muy rápido, (Zidane) ha hecho un gran trabajo en el Real Madrid y entiendo la mentalidad del entrenador, el sentirse solo", comentó Pochettino sobre la inesperada renuncia del hombre que hace apenas una semana llevo al equipo blanco a su tercera Liga de Campeones consecutiva.

Preguntado por lo que implica asumir el mando de un equipo con tantas exigencias y tantas estrellas, el entrenador del Tottenham consideró que no se necesita una especial valentía, más bien lo contrario.

"Este equipo ha ganado cuatro Champions en cinco años y, tres de ellas, seguidas. Es una plantilla de grandes jugadores, uno de los mejores equipos de la historia", aseveró quien en España ya dirigió con éxito al Espanyol.

Su posterior experiencia en la Premier League, las buenas campañas del Tottenham bajo su batuta y su conocida rivalidad con el Barcelona aumentaron el prestigio y reforzaron su candidatura como futuro ocupante del banco del Real Madrid.

"¿Si me veo en el banquillo del Bernabéu? Algún día, como en el de cualquier otro equipo, por supuesto, o en de la selección de mi país", reconoció hoy Pochettino, de 46 años.

"Son equipos que seguí desde chiquito. En tu cabeza, lógicamente, en un futuro. Como cualquier persona que siente pasión por este deporte. No quiero crear ninguna polémica. También me gustaría dirigir a Argentina, Newell's, volver al Espanyol, al Madrid... si algún día si se da la posibilidad, ¿por qué no?", concluyó el hombre que más números parece tener para asumir el complejo reto de sustituir al admirado Zidane.