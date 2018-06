Sin precedentes: imputada por la muerte de su hijo de 5 años en un siniestro vial

Justicia Hace instantes

Ocurrió en el pasado marzo en la intersección de Tucumán con San Felipe y Santiago. El menor viajaba junto a la mujer en una moto, ella no tenía licencia, la moto no le pertenecía y no tenía patente. Además el niño no llevaba casco y estaba sentado delante de ella. Estas serían los motivos de la imputación.