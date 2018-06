Niegan alejamiento de Macri con Sáenz: “Seguimos en el mismo lugar”

En el marco de la visita del presidente de la Nación Mauricio Macri a la capital salteña, Ricardo Villada, secretario de Gobierno de la Municipalidad, en diálogo con InformateSalta, consideró muy importante que “se haga un espacio para poder charlar con el intendente Gustavo Sáenz”.

En la oportunidad, destacó que por primera vez el gobierno nacional prestó atención a tantas necesidades de inversión de obras que requerían nuestra ciudad y que hacía muchísimo tiempo no se hacían. “Había realmente un abandono en la obra pública por carencia de fondos, y a través de las gestiones que hizo Gustavo (Sáenz) se lograron una gran cantidad de recursos”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a las versiones que indicaban un distanciamiento del intendente con el presidente Macri, hecho que negó rotundamente. “Nosotros seguimos en el mismo lugar, no nos hemos movido, acompañamos la gestión del presidente Macri, quien viene acompañando lo que venimos haciendo, y es lo que nos ha permitido transforma la realidad de la Capital”.

Sobre el lanzamiento de la campaña a gobernador, manifestó que la única decisión es cumplir con el compromiso que asumieron con la gente, que es transformar la realidad de la ciudad. “Políticamente sabemos que no hay un buen futuro si no le damos a los salteños una gestión exitosa en capital, nosotros somos concientes de eso, por lo tanto no nos distrae otra cosa”.







Por último, el funcionario explicó que todos los partidos políticos que componen el frente deben poner el máximo de sus esfuerzos para hacer todo lo que resta hacer en la Capital. “Falta muchísimo aún, hay una agenda de temas muy grandes, lo demás son iniciativas de dirigentes y demás que son valorables pero que no distraen la atención ni de Gustavo Sáenz ni de quien lo acompañamos”, aseveró en relación a la inauguración de una sede de campaña por parte de Salta Nos Une en barrio San Carlos.