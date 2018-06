Agostini habló sobre la fuerte declaración de su hijo

"No hablo mucho con mi mamá, está recuperándose de una situación bastante heavy". Con estas palabras, Gonzalo "Chyno" Agostini (17) sorprendía al hablar de su relación con Nazarena Vélez, su mamá, en la gala de los Premios Gardel a la Música 2018.

Sin embargo, ante las repercusiones, la actriz hizo su descargo a través de varios videos que subió a Instagram Stories: "Quiero decir es que me llevo bien e increíble con mis tres hijos y que los amo profundamente. No voy a pretender que un nene de 17 años que recién está empezando a moverse en el medio sepa manejarse frente a las cámaras. Una de las personas que yo más amo está pasando por un pequeñito problema de salud y eso me tiene bajón. Es solo eso".

Invitado a Pampita Online, Daniel Agostini se refirió a la carrera como cantante que está comenzando su hijo y sobre sus recientes declaraciones: "La idea es cuidarlo, nada más. Contenerlo, enseñarle a que tiene que ir por el camino correcto y como padre estoy en eso. Está en la edad de la adolescencia, en una cuestión de creerse que se las sabe todas y todo. A todos nos pasó, por estoy trabando de ayudarlo para que baje un cambio, porque a veces se pasa con cosas que declara. Se pasa porque es muy sentimental, le encanta la música y el músico es bohemio. Y por ahí lo agarraron un momento como el que pasó....", expresó.

"Cuando le ponen el micrófono, la pregunta lo descolocó. Hablaba de la mamá y él va y viene... es más, conmigo hace lo mismo. A veces le agarra la locura y me dice ’bueno, listo papá, me arreglo solo’. Está en la edad complicada, en la edad del pavo y yo lo acompaño y lo ayudo", agregó.



Por útimo, el artista destacó el amor que siente por su hijo y su deseo de que se mantenga la tranquilidad entre todos los integrantes del clan: "Yo siempre hice una carrera impecable con 24 años y siempre fui una persona muy sencilla y muy familiera, y le voy inculcando eso. Es muy difícil, pero es un sol de hijo. La mamá salió a decir que estaba todo bien Gonzalo, y está todo bien. La idea es mantener la paz y el amor, y mantener el equilibrio como familia".