Macri en Salta: “Nadie está pensando hoy en la fórmula presidencial”

En el marco de la visita del presidente de la Nación Mauricio Macri a la capital salteña, el senador y presidente del Consejo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni, ante los micrófonos de FM Pacífico, se refirió a las elecciones del año próximo y agregó que “nadie está pensando hoy en la fórmula presidencial”.

En la oportunidad, insistió en que “recién a fin de año van a hablar de candidaturas” puesto que “no es un tema que les preocupe ni los desvele” ya que hoy están abocados en trabajar para que al gobierno y los argentinos les vaya mejor.

Al ser consultado sobre los cruces en la mesa chica de Cambiemos, indicó que en todo espacio político, compuesto por una heterogeneidad de partidos, siempre hay diversas opiniones. "Cuando nos equivocamos, reconocimos los errores y se rectificó el rumbo”, expresó.

Sobre la situación actual de la economía, recordó que al momento de asumir la presidencia en diciembre de 2015 había un contexto de extrema gravedad, donde el país no tenía reservas, la inflación estaba arriba del 30%, la economía hacía 5 años que no crecía, se estaban perdiendo puestos de trabajo, el Banco Central no tenía reservas y prácticamente el país se estaba quedando sin energía.

En ese contexto, señaló que había una salida ortodoxa y fácil que era producir un gran shock de sinceramiento de todas las variables. Sin embargo, reconoció que una decisión semejante habría implicado sumir en la pobreza a muchos compatriotas, por lo que eligieron un camino gradual. “Se fueron haciendo correcciones para que las variables vayan convergiendo en los plazos de 4 o 5 años hacia el equilibrio”.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), defendió la posición del Ejecutivo tras considerar que brinda un horizonte de mayor estabilidad en el financiamiento y obviamente una tasa mucho más barata, a la vez que se mostró confiado en retomar la senda del crecimiento sostenido. “Hace 7 trimestres que está creciendo en 13 de los 15 sectores y se han recuperado cerca de 600 mil puestos de trabajo”, manifestó.

Por otro lado, se refirió al veto al proyecto para frenar la suba a las tarifas, que consideró “totalmente inconveniente para el país”. No obstante, manifestó que esto no significa que se cierren los canales de diálogo con la oposición. “Siempre hay que quienes buscan llevar réditos para su sector, pero hay sectores y esto hay que rescatarlo con los que hemos trabajado y confiamos en volver a ver trabajar de manera constructiva en la búsqueda de los consensos necesarios”, dijo.

Finalmente, destacó el crecimiento del PRO en Salta. “Estamos en condiciones de ser protagonistas y firmes en la política salteña, creo que el liderazgo de Martín de los Ríos ha sido muy positivo, tenemos ahora que extenderlo hasta el último rincón de la provincia de Salta”, concluyó.