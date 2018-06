Saénz se reunió con Macri y le pidió continuidad en el envío de fondos

Sin fotos del encuentro a solas, el intendente de Capital le solicitó al presidente que no se paralice la ayuda de Nación destinada a la obra pública. “Tengo entendido que la reunión ha sido positiva” confirmó Pablo Outes.

El Coordinador General de la Intendencia, Pablo Outes, dialogó con el programa “De Buena Fuentes” de la periodista Marcela Jesús por FM Profesional y confirmó que la reunión entre Gustavo Sáenz y Mauricio Macri se concretó esta tarde.

Outes indicó que el intendente de Capital tenía 30 minutos para plantearle al primer mandatario nacional sus inquietudes, entre las que se encontraba, una posible suspensión en el envío de fondos nacionales para obra pública frente a la crisis económica nacional.

“El principal interés del intendente es garantizar los convenios que se han firmado con la Presidencia de la Nación referido a obras públicas en la ciudad de Salta, a raíz de la crisis del país se habla que los planes se van a paralizar o las obras y queremos resguardar a los ciudadanos de Salta y los compromisos que hemos venido adquiriendo” indicó el Coordinador General de la Intendencia de Capital. Destacó que los fondos nacionales son necesarios para obras en el canal España, el canal Tineo, Corredor de la Fe para construir los embalses que evitarán las inundaciones en la ciudad, etc.

Pablo Outes





Outes agregó que Saénz reconoce que la situación del país está complicada y como todo intendente aprovechó esta reunión para renovar el compromiso del presidente Macri de no cortar el envío de fondos. “Tengo entendido que la reunión ha sido positiva, satisfactoria hacia el intendente sobre no cortar los fondos de obras que no se cortaron nunca” aseguró por FM Profesional.

Finalmente, el Coordinador General de la Intendencia concluyó: “El intendente busca cumplir con lo que se comprometió, tenemos una función delegada por la gente”.