Gustavo Soto aseguró que la población llegará a su límite y saldrá a la calle

El titular del gremio UPCN en Salta opinó sobre el ofrecimiento del gobierno nacional de un 12% de aumento a los trabajadores estatales de la Unión del Personal Civil de la Nación. En Salta, el acuerdo fue de un 15%, monto que no coincide con la proyección inflacionaria del resto del año.

Hora 7 – Fm Noticias 88.1 MHz/ Gustavo Soto, titular de UPCN en Salta, consideró a los montos ofrecidos por el Gobierno, en las negociaciones salariales, como “vergonzosos” y remarcó que la inflación de abril llegó a un 9,6%. Aunque en la provincia la situación es difícil, Soto dijo que a nivel nacional es “muy complicado”, ya que ofrecen un 12% sin la posibilidad de revisar el monto en los próximos meses, lo que “va a traer conflictos”.

Soto manifestó que los gremios sabían que el número acordado iba a quedar corto, pero no pensaron que “iba a llegar tan rápido”. “Creímos que íbamos a llegar a agosto con un 15% y esto está desvirtuado, la realidad nos dice que no llegamos a junio con la proyección de la inflación. Hay que adelantar la fecha de agosto para rever la clausula que dice que si la inflación supera tenemos que volver a sentarnos, hasta el momento no recibimos ninguna respuesta”, expresó.

En cuanto a la reforma laboral, el titular salteño de UPCN lamentó que el gobierno quiera poner un proyecto que “daña el trabajador” en medio de una situación eufórica en el marco de un mundial de fútbol y aseguró que el gobierno avanza sobre los derechos de los trabajadores y la única solución que tienen para que su modelo “cierre” es con despidos y achicamiento de las plantas. En ese sentido, también criticó la vuelta al Fondo Monetario Internacional ya que “era sabido” que iban a plantear un achique del Estado y buscarían cortar “el hilo por lo más delgado”.

“Tuvimos una pequeña reunión con los dirigentes de las 62 organizaciones y, lógicamente, vamos a sacar una declaración en contra de todo lo que está sucediendo. Todo esto va dañando perjudicando al trabajador y el día a día de la familia, con tarifas que siguen aumentando y combustibles que solamente lograron frenarlos, porque en julio el aumento va a volver”, dijo Soto y agregó que el miedo a la pérdida de la fuente de trabajo evita que los trabajadores se movilicen por un salario digno, pero consideró que “la cuerda se va a cortar” y la población saldrá a protestar porque la situación “no da para más”.

“Hemos sabido ser coherentes, hemos respetado el voto popular, hemos respeta la gobernabilidad, pero el límite está llegando”, concluyó.